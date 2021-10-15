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- CHP'li Çeşme Belediyesi'nden ağaç heykelleri
CHP'li Çeşme Belediyesi'nden ağaç heykelleri
İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi, bölgede kuruyan ağaçları bir heykeltıraşla anlaşarak sanat eserine dönüştürme kararı aldı.
- İHA
- 15.10.2021 - 09:31
CHP belediyeciliğinin simgesi haline gelen heykel hizmetleri farklı bir boyuta taşındı.
Son olarak İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi, ilçede kuruyan ağaçlara yönelik yeni bir çalışma başlattı.
CHP'DEN YENİ HEYKEL HİZMETİ
Yapılan çalışma kapsamında kuruyan ağaçlar, bir heykeltıraşla anlaşılarak yontuluyor.
Yontulan ağaçların sanat eserine dönüştürülmesinin hedeflendiği çalışmayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medya hesabından duyurdu.
"KURUYAN AĞAÇLARIMIZI HEYKELE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Başkan Oran konuyla ilgili, "Şehrin dekoratif yapısın güzelleştirmek için kuruyan ağaçlarımızı kesmiyor, yeniden hayat bulmasını sağlıyoruz. ömrünü tamamlamış ağaçlarımız birer sanat eserine dönüşüyor. Alaçatı Çamlık Yol’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde ziyaret edebilirsiniz" dedi.