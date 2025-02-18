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Haber Merkezi

Siyasette gündem yoğun...

Bu süreçlerde ise televizyondaki siyaset programları yakından takip ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dün akşam katıldığı tv100’de Eşit Ağırlık adlı televizyon programında, partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş’in affı konusunda herhangi bir başvuru olmadığını ve böyle bir talep gelirse parti meclisinin değerlendirileceğini belirtti.

BURHAN'DAN İTİRAZ GELDİ

Ancak Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın edindiği bilgilere göre; Yılmaz Ateş, yaklaşık iki ay önce CHP Genel Merkezi’ne af dilekçesi sundu ve bu dilekçe, 27 Aralık tarihinde Parti Meclisi tarafından reddedildi.

Hararetli diyalogların yaşandığı programda Sinan Burhan, Gül Çiftçi'ye "Yılmaz Ateş’e neden af çıkmadı?" sorusunu yöneltti.

"YILMAZ ATEŞ PARTİMİZ İÇİN DEĞERLİDİR"

Bu soruya Gül Çiftçi, "Yılmaz Ateş sanki hiç başvurmamış gibi başvuru yapılırsa bu konu ile ilgili mecra parti meclisidir, Yılmaz Ateş partimiz için değerlidir." ifadelerini kullandı.

Gül Çiftçi'nin tüm bu ifadelerine rağmen gerçek geç olmadan ortaya çıktı.

BELGELERLE ORTAYA KOYDU

Burhan, Ateş'in partiye katılımına 27 Aralık tarihinde Selin Sayek Böke ve Ensar Aytekin Ateş’in ret cevabı verdiğini belgelerle ortaya koydu.

Sinan Burhan’ın Yılmaz Ateş ile yaptığı görüşmede, Ateş dilekçesini verdikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski parti yöneticileri Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın’ın desteğini aldığını ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL DÖNECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Ateş, Özgür Özel’in kendisine partiye döneceğini söylediğini, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın da dönüşünü desteklediklerini belirtti.

"ŞOK GEÇİRDİM"

Ateş, buna rağmen başvurusunun reddedildiğini ve Gül Çiftçi’nin başvuru yapılırsa yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, bu cümleleri duyunca şok geçirdiğini ve utandığını söyledi.

"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Burhan'ın aktardıklarına Ateş, "Veli Ağbaba partiye dönmelisin dedi, Sayın Özgür Özel‘le rahmetli Baykal’ın mezarında konuştuk, ağabey partiye dönmelisin dedi, Bütün bunlara rağmen parti meclisinden ret kararı çıktı, hangi güç bu kararı aldırdı kamuoyunu takdirine bırakıyorum." diye konuştu.