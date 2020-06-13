CHP'li Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti

En Son Haber

Koronavirüs döneminde önem kazanan solunum cihazlarıyla ilgili çalışma başlatan Çiğli Belediyesi, üretilen cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıttı.

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına alması üzerine, solunum cihazı konusunda çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalardan sonuç alanlar arasına CHP'li Çiğli Belediyesi de girdi.

Solunum cihazı üretmeyi başaran belediye, soluğu genel merkez binasında aldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, üretilen solunum cihazını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıttı.