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    CHP'li Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti

    CHP'li Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti

    Koronavirüs döneminde önem kazanan solunum cihazlarıyla ilgili çalışma başlatan Çiğli Belediyesi, üretilen cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 13:55
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    CHP'li Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti

    Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına alması üzerine, solunum cihazı konusunda çalışmalar yapıldı.

    Yapılan çalışmalardan sonuç alanlar arasına CHP'li Çiğli Belediyesi de girdi.

    Solunum cihazı üretmeyi başaran belediye, soluğu genel merkez binasında aldı.

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, üretilen solunum cihazını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıttı.

     

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