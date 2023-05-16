CHP’li Çine Belediye Başkanı Dinçer’in eşinden seçim yorumu: Atatürk yanlış milleti kurtarmış Türkiye'nin tarihi seçiminin ardından deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük farkla kazanmasına tepki gösterenlere Çine Belediyesinin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer de eklendi.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor...

Afet bölgesinin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte de Türkiye'de bir yandan seçim hazırlıkları yapıldı.

Deprem bölgesine kurulan konteyner kentlerde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirmesinin ardından gözler sandığa çevrildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesinde açık farkla kazandığı belirlendi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar 'Erdoğan' dedi, muhalifler kin kustu

Devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılırken bu süreci gölgede bırakmak isteyenler yine meydana çıktı.

Erdoğan'ın açık ara kazanması, muhalif seçmenini rahatsız etti.

Seçmen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla depremzede vatandaşlara adeta kin kustu.

CHP'li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken paylaşımlar ise devam ediyor..

Bunlardan biri de Aydın Çine Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer’den geldi.

Dinçer paylaşımda, depremzedelerin çadırda yaşamayı sevdiğini vurgulayarak gençlerin bu hayatı hak ettiklerini belirtti.

"Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış"

"Atatürk yanlış milleti kurtarmış" diyen Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL’yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış.



Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış

Tepki sonrası sildi

Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.