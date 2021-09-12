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    CHP'li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı

    CHP'li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı

    Geçtiğimiz haftalarda katılımın az olduğu gerekçesiyle açılış töreni iptal edelin heykel için, tekrardan bir araya gelindi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 11:21
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    Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

    Bunun son örneği Muğla'nın Datça ilçesinde yaşandı.

    CHP'li Datça Belediyesi tarafından 4 Eylül tarihinde bölge esnafının katılmaması üzerine ertelenen Sanayi Ağacı heykelinin açılışı dün az kişili katılımla gerçekleştirildi.

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #1

    KURDELEYİ KESEMEDİ

    Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesmek için üç denemesinde de başarılı olamadı.

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #2

    AÇILIŞA KİMSE GELMEMİŞTİ

    İlk törende Datça Belediye Başkanı Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törende kimsenin olmaması üzerine şaşkınlık yaşamış, gelmeyenlere sitem ederek "Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #3

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #4

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #5

    CHP li Datça Belediyesi Sanayi Ağacı heykelinin açılışını yaptı #6

    CHP'li Datça Belediyesi'nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi VİDEO

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