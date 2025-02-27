CHP'li Dursun Çiçek: Mansur Yavaş'a 'ikinci aday olmayacak' sözü verildi

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CHP'de gündem ön seçim...

Partide cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken, tartışmalar da bitmiyor.

İMAMOĞLU TEK ADAY

Ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığı seçim için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday.

Eski milletvekili Dursun Çiçek, İmamoğlu'nun ardından adaylığını açıklamış ancak 'eşinin rahatsızlığını' gerekçe gösterip imza toplamayı bırakmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALARDA BULUNDU

Dursun Çiçek, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında önemli açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ'A SÖZ VERİLDİ"

Çiçek, parti yönetiminin, Mansur Yavaş'a 'ikinci bir aday olmayacağı' yönünde söz verdiğini belirtti.

Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı." diye konuştu.

"BU GENEL MERKEZİN ALDIĞI BİR KARAR"

Dursun Çiçek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkez'in aldığı bir karar.

"23 MART'TA SANDIĞA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"