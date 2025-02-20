CHP'li Dursun Çiçek mecliste imza toplamaya başladı

DHA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşanmış ve . İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimdeki rakibi, CHP’nin 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek olmuştu.

Ön seçimin çok adaylı olması gerektiğini vurgulayan Çiçek, adaylığını bizzat duyurmuştu.

23 Mart'ta yapılacak ön seçim için başvuru sürecinin başlamasıyla Dursun Çiçek de kolları sıvadı.

İMZA TOPLAMAK İÇİN MECLİSE GELDİ

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ve CHP TBMM grubunda en az 20 milletvekilinin imzasını alanlar, başvuruda bulunabiliyor.

CHP 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de adaylık için gerekli imzaları toplamak üzere TBMM'ye geldi.

"20 İMZAYI BULACAĞIM"

Çiçek, tek adaylı bir ön seçimin demokratik ve etik olmayacağını belirterek, "Dolayısıyla tek adayla ön seçimi zorlamak hem partimizi hem de ön seçimi zora sokar. O açıdan ön seçimde tecrübeliyim; daha önce de 2015 yılında İstanbul'daki seçimde 2'nci bölgeden 2'nci çıkmıştım. Bu kez de ön seçimde Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Şu anda imza topluyorum, 20 imzayı bulacağım.

Meclis'in kapalı olması süreci uzattı, akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi. Kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği aktaran Çiçek, "Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bir önceki seçimde de 'Adayımız İmamoğlu olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile, demokratik bir aile" diye konuştu.