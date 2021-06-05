CHP'li Dursun Çiçek, Millet İttifakı'nın aday belirlerken el altından HDP ile diplomasi yürütebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP henüz ortak bir isimde karar veremedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için nabız yoklarken İyi Parti'de de Meral Akşener'in aday olması için baskı var.

İttifakın gizli ortağı olan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye de bakanlık vermeyi düşünen Millet İttifakı, aday belirleme sürecinde de HDP'yi sürecin dışında bırakmıyor.

Konuyla ilgili itiraf, CHP'li Dursun Çiçek'ten geldi.

"EL ALTINDAN DİPLOMASİ OLABİLİR"

TV100 programına konuk olan Dursun Çiçek, "Bunu sıralarsak, ismi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu), ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, üçüncü sırada da Mansur Bey var. Üçüncü sıraya Mansur Bey'i koyuyorum HDP oylarında sıkıntısı olur çünkü." dedi.

CHP'li Dursun Çiçek'ten HDP ile pazarlık itirafı ViDEO

Dursun Çiçek, "HDP ve CHP adayını belirlerken bir diploması yapacak" şeklindeki hatırlatma üzerine, "El altından olabilir ama CHP'de zaten doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim önerecek. Üç adayı koyduk. İkinci turu düşündüğünüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkıyor. Mansur Yavaş'a göre İmamoğlu'nun oyu öne plana çıkıyor. Niye? Bu yaklaşımdan dolayı" ifadelerini kullandı.