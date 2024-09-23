CHP'li Ediz Ün'ün kaçak mal yakalanan aracıyla ilgili 'Bulgaristan' detayı Lüks cipinden binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatı çıkan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracının 61 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı.

İHA

CHP'yi karıştıracak skandal..

Geçtiğimiz günlerde CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.

CHP'Lİ VEKİL 'HABERİM YOK' DEMİŞTİ

Aracı kullanan şoför hakkında işlem yapılıp kaçak ürünlere el konulurken CHP'li vekil Ün, olayın kendinden habersiz gerçekleştiğini belirtmişti..

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir detaya ulaşıldı.

EDİZ ÜN ADINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ TESCİL KAYITLARI ÇIKTI

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

61 KEZ BULGARİSTAN'A GİRİŞ YAPTI

Yine CHP Milletvekili Ediz Ün'ün elemanı ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde X7232MA plakalı araç ile Türkiye'ye 61 adet giriş - çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)