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    CHP'li Edremit Belediyesi'nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama

    CHP'li Edremit Belediyesi'nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama

    Zincire vurulan Türk kadınının çağ dışı ve gerici olarak canlandırıldığı müsamereye ilişkin Edremit Belediyesi, suçu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 17:41
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    Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün tören düzenlendi.

    Düzenlenen törende CHP'li Edremit Belediyesi'nin izniyle Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) gösterisi büyük tepki topladı.

    Gösteride bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı.

    Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.

    Gösteriyle Edremit’in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.

    CHP li Edremit Belediyesi nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama #1

    BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA: BİZ YAPMADIK

    CHP'li Edremit Belediyesi'nden konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu bilgilendirmesinde, gösteriyi belediyenin değil ÇYDD'nin yaptığını bildirip şu ifadeleri kullandı;

    "Bizler; bu toprakları vatan kılan Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Halime Çavuş'ların, Gördesli Makbule'lerin ve cepheye gözünü kırpmadan yürüyen on binlerce kahraman Türk Kadını'nın torunları olmaktan onur ve gurur duyuyoruz!"

    CHP li Edremit Belediyesi nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama #2

    YAYINLANAN BİLDİRİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

    CHP li Edremit Belediyesi nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama #3

    CHP'li Edremit Belediyesi törende Türk kadınını zincire vurdu VİDEO

    CHP li Edremit Belediyesi nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama #4

    CHP li Edremit Belediyesi nden zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama #5

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