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    CHP'li Edremit Belediyesi'nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu

    CHP'li Edremit Belediyesi'nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu

    Zincire vurulan Türk kadını çağdışı ve gerici olarak canlandırılan müsamere, büyük tepkilere yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 11:09
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    Dün, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li Edremit Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

    Gösterilere yer verilen kutlama programında canlandırılan müsamereler çok konuşuldu.

    "ÇARŞAFLI KADINI ZİNCİRE VURUP SONRA ÖZGÜRLEŞTİRDİLER"

    Belediyenin izniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) törendeki kurtuluş müsamerisinde skandal bir teşbih yaşandı.

    Üzeri siyah çarşafla kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açıp kadının özgürleşmesiyle tamamlanan temsile vatandaşlar tepki gösterdi.

    CHP'li Edremit Belediyesi törende Türk kadınını zincire vurdu VİDEO

    CHP li Edremit Belediyesi nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu #1

    CHP li Edremit Belediyesi nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu #2

    CHP li Edremit Belediyesi nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu #3

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