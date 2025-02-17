Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokaklar çöp yığınıyla kaplanmış durumda.
Bunun nedeni ise işçilerin 11 aydır eksik yatan maaşları...
Maaşını alamayan işçiler, iş bırakma eylemine gitti.
Efeler Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri şantiyesi önünde toplanan işçiler, maaşlarının ve sosyal haklarının ödenmediğini belirterek eylem düzenledi.
İŞÇİLER HAKKINI İSTEDİ
Aydın halkının çevre temizliğine verdikleri katkıyı vurgulayan işçiler, haklarının verilmesini talep etti.
SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
Eylem nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı.
Konteynerlerin çevresinde biriken atıklar, çevre kirliliğine yol açtı.
Sokaklarda yürümek bile zor hale geldi.
BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN'İN DANS VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in belediyenin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinde dans ettiği anlar ortaya çıktı.
14 Şubat'ı belediye başkanı ilçenin meydanında coşkuyla kutlarken, o sırada ise işçilerin grevde olduğu öğrenildi.
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