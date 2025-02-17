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CHP'li Efeler Belediyesi maaşları ödemedi: Dans edip, kutlama yaptılar

CHP'li Efeler Belediyesi maaşları ödemedi: Dans edip, kutlama yaptılar Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinde dans ederken, işçiler ise 11 aydır eksik yatan maaşları için grev yaptı.