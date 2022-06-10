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    CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan'ı savundu

    CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan'ı savundu

    CHP üyesi olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, adalar konusunda Yunanistan’a destek verdi. Eralp, "Adalar Yunanistan’ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan, böyle bir şey yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:47
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    1923'te yapılan Lozan Antlaşması ve 1947'de yapılan Paris Antlaşması ile Ege'de bulunan adaların silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.

    Daha sonra Yunanistan, adalarla ilgili provokasyonlara soyunup her seferinde Türkiye'yi tahrik etmeye kalktı.

    Yunanistan yine son dönemde bu çabaya girişti.

    Erdoğan uyardı

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nda açıklama yaptı.

    Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, uyarıda bulundu.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

    CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan'ı savundu

    Yunanistan'ı savunmaya kalktı

    Türkiye'de daha önce üst düzey diplomatik görevlerde bulunan ve geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı savundu.

    Eralp, adaların silahlandırılmasına ilişkin, "Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan'ın... Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi mütecaviz (saldırgan) bir devlet durumuna düşürür." dedi.

    CHP li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan ı savundu #1

    Yunan basını yazdı

    Ayrıca Eralp'ın sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." dedi.

    CHP li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan ı savundu #2

    CHP'ye üye oldu

    Öte yandan Yalım Eralp, geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olmuştu. Eralp'e parti rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

    CHP li emekli büyükelçi Yalım Eralp Yunanistan ı savundu #3


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