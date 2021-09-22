Euro
10.1494
0.32%
Dolar
8.6414
0.16%
Altın
493.82
0.32%
Borsa
1.398
0.92%
Bitcoin
368.003
-0.38%
EXEN Coin
22.91
0.21%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    CHP'li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir'i savundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini tehdit eden Cemal Emir'in bu küstah ifadelerine, CHP'den destek geldi
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir'i savundu

    CHP'den, partinin Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in küstah ve tehditkar sözlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, AK Partilileri  ise "Köklerini kazıyacağız." diyerek tehdit eden CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'e destek verdi.

    CHP'li başkanın tehdit dolu bu skandal sözlerini normal olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı ile münakaşa için siyaset yaptıklarını belirten Altay, kendisi de  hakaret ederek şu ifadeleri kullandı;

    CHP'li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir'i savundu VİDEO

    "KİMİNLE MÜNAKAŞA EDECEĞİZ"

    "Siyasetin yarısı münakaşadır yarısı da müzakeredir. Biz AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceğiz de kiminle edeceğiz

    "İSTER ERDOĞAN İÇİN DERİM İSTERSE DEVLET"

    Biraz önce gençlerin halini anlattım. Bu ceberutluktur. İster bunu Sayın Erdoğan için kullanalım ister devlet için. Ben hep şunu söylerim; devletin ceberut yüzünü görmek istemez toplum.

    "DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

    Devlet ceberut olamaz. Devlet şefkat dağıtır. Yüzü, gözü şefkat dağıtır. Eli şefkat dağıtır. Devletin demokrasi dışı tutum ve çabalarına, davranışlarına karşı insanların laf etmesinden daha doğal bir şey yoktur.

    Cumhurbaşkanı kendisine ceberut denmesini istemiyorsa o da muhalefete ve kendisinden olmayanlara karşı daha nazik bir dil kullanacak."

    CHP li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir i savundu #1

    CHP li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir i savundu #2

    CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde

    CHP li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir i savundu #3

    CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

    CHP li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir i savundu #4

    CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir