Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini tehdit eden Cemal Emir'in bu küstah ifadelerine, CHP'den destek geldi

CHP'den, partinin Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in küstah ve tehditkar sözlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, AK Partilileri ise "Köklerini kazıyacağız." diyerek tehdit eden CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'e destek verdi.

CHP'li başkanın tehdit dolu bu skandal sözlerini normal olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı ile münakaşa için siyaset yaptıklarını belirten Altay, kendisi de hakaret ederek şu ifadeleri kullandı;

CHP'li Engin Altay AK Partilileri tehdit eden Cemal Emir'i savundu VİDEO

"KİMİNLE MÜNAKAŞA EDECEĞİZ"

"Siyasetin yarısı münakaşadır yarısı da müzakeredir. Biz AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceğiz de kiminle edeceğiz

"İSTER ERDOĞAN İÇİN DERİM İSTERSE DEVLET"

Biraz önce gençlerin halini anlattım. Bu ceberutluktur. İster bunu Sayın Erdoğan için kullanalım ister devlet için. Ben hep şunu söylerim; devletin ceberut yüzünü görmek istemez toplum.

"DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

Devlet ceberut olamaz. Devlet şefkat dağıtır. Yüzü, gözü şefkat dağıtır. Eli şefkat dağıtır. Devletin demokrasi dışı tutum ve çabalarına, davranışlarına karşı insanların laf etmesinden daha doğal bir şey yoktur.

Cumhurbaşkanı kendisine ceberut denmesini istemiyorsa o da muhalefete ve kendisinden olmayanlara karşı daha nazik bir dil kullanacak."





CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO