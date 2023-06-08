CHP'li Engin Altay: CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı Seçim sonuçlarına 'başarı' diyenin aklından şüphe edeceğini söyleyen CHP'li Engin Altay, partisinin ciddi bir iç muhasebe yapması gerektiğini söyleyerek "Çekilmeyi bilmek lazım" dedi.

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Seçimleri kaybeden muhalefette değişim sesleri yükseliyor.

Bu seslerin en çok çıktığı yer ise CHP...

Sandıktan çıkan sonuçlar CHP'de hayal kırıklığı yaratırken, parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifa etmesi gerektiğini dillendirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise 'devam' mesajı geldi.

CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ediyor

Yaşananların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan sonuçların ardından verdiği değişim mesajlarını sıklaştırdı.

İmamoğlu'nun ardından bir CHP'liden daha değişim vurgusu yapıldı.

Yeni dönemde CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmayan Engin Altay, kararının sebebini 'çekilmesini bilmek lazım' diye cevapladı.

"Çekilmesini bilmek lazım"

Altay konuyla ilgili, "Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama ‘yeni yüzler gelsin’ derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabii” yanıtını verdi." şeklinde konuştu.

"Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmeli"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Altay daha sonra "Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm” dedi.

Altay, bu görüşünü Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti.

"MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun"

Altay, “Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok” ifadesini de kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yaptığı değişikliğin yeteli olmadığını savunan Engin Altay, CHP'nin ciddi bir iç muhasebe yapması gerektiğini de söyledi.

"Bu seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim"

"Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim" ifadesini kullanan Altay, “CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe. MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun” dedi.