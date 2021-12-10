CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir

TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın PKK'nın siyasi ayağı HDP hakkında "İçinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir" açıklaması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP ittifakı geçtikçe su yüzüne çıkıyor...

Mecliste bütçe görüşmeleri sürerken, tartışmalar da alevleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP grubu arasında HDP krizi çıktı.

Altay, PKK terör örgütünün siyasi faaliyet kolu olarak görülen HDP'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HDP PKK BAĞLANTILI OLABİLİR"

Altay açıklamasında, "AKP'nin içinde FETÖ ile, IŞİD ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden 'AKP teröristtir' diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Altay, geçtiğimiz günlerde, "Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu konularda açık ve cesuruz." ifadeleri ile de gündeme gelmişti.