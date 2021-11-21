CHP'li Engin Altay: HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulanan Engin Altay, HDP ile PKK arasında bir ilişki bulunmadığını savundu.

TV 100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor sunumundaki 'Pazar Siyaseti' proramının bugünkü konuğu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

Engin Altay, canlı yayında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı.

"HDP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Konuşmasında HDP ile ilgili görüşlerine yer veren Altay, "Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu konularda açk ve cesuruz." diye konuştu.

"İLİŞKİLERİ VARSA MİNİMALİZE EDİLMELİ"

Altay, Ardor'un, "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi:

"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı.

"LEGAL VE MEŞRU BİR PARTİ"

HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar İyi Parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur. PKK da Türkiye Cumhuriyet için bir tehdittir, eli kanlı terör örgütüdür, bertaraf edilmelidir."