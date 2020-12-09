CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için tüm vasıflara sahip olduğunu söyledi.

Siyasetin gündeminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları var.

Tartışmalar, CHP Lideri'nin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla başladı.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti sıralarına dönerek "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" demesi, adaylık sinyali olarak algılandı.

Bu açıklama, CHP'de de büyük bir heyecana neden oldu.

Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olması için üst üste açıklamalar yapıyor.

"ADAYLIK VASIFLARINA SAHİP, 138 MİLLETVEKİLİ OLARAK KEFİLİZ"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 138 milletvekili olarak Kılıçdaroğlu'na kefil olduklarını söyledi.

Engin Altay, "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Engin Altay'a Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı soruldu ViDEO

"GENEL BAŞKANIMIZIN NEZAKETİ BİLİNEN BİR ÖZELLİĞİDİR"

Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nın adaylığıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti;

"Hiç tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın bir adaylığı görülmemektedir. Kendisinin de benzer açıklaması vardır.

CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı ile danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir. Bunda tereddüt yoktur. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak bilmiyorum ama Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak."

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimlerden hezimetle ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlere girip kaybetmesi durumunda, tarihe 11 seçim kaybeden isim olarak geçecek.