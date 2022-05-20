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    CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı

    CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı

    Maltepe'de yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:46
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    2023'te yapılacak genel seçim yaklaşırken ana muhalefet partisi olan CHP, muhafazakar seçmenlere yönelik çalışmalar başlattı.

    Bu kapsamda CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan başörtülü Avukat Sevgi Kılıç, parti meclis üyeliğine seçildi.

    19 Mayıs etkinliğinde şaşırtan kare

    Muhafazakar seçmene yönelik olarak yorumlanan hamlenin ardından dün, dikkat çeken bir kare kameralara takıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe'de etkinlik düzenledi.

    CHP li Engin Altay ın başörtülü parti üyesine bakışı #1

    Altay'dan başörtülü Kılıç'a sert bakış

    Düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'li milletvekilleri ve parti üyeleri sahneye çıktı.

    O anlarda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü CHP'li PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkatlerden kaçmadı.

    CHP li Engin Altay ın başörtülü parti üyesine bakışı #2


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