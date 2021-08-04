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- CHP'li Engin Özkoç'un 'asker müdahale etmiyor' yalanına MSB'den cevap
CHP'li Engin Özkoç'un 'asker müdahale etmiyor' yalanına MSB'den cevap
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 20:17
- Güncelleme : 04.08.2021 - 20:18
'Asker yangınlara müdahale etmiyor' yalanına şimdi de CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç katıldı.
Özkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurdun çeşitli noktalarında çıkan yangınlara müdahalede bulunmadığını iddia etti.
ENGİN ÖZKOÇ, ASKERLER MÜDAHALE ETMİYOR DEDİ
Özkoç konuyla ilgili, “Askerlerimiz niye alanda değil? Köylüler elleriyle yangını söndürmeye çalışırken; eğitim almış askerlerimiz, neden onların yanında yok." ifadelerini kullandı.
Engin Özkoç, askerlerin yangınlara müdahale etmediğini savundu
MSB, GÜNLERDİR SAHADAKİ ASKERLERİMİ PAYLAŞIYOR
Özkoç'un açıklaması şaşkınlık yaratırken, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından günlerdir yangınlarda görev alan askerlerimizin görüntüleri paylaşılıyor.
Özkoç'un açıklama yaptığı esnada bile yangın bölgesinden yayınlanan görüntüler durmak bilmedi.
MSB, yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı
BİR VATANDAŞ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI
Son olarak MSB'nin Twitter hesabından, yangından etkilenen bir vatandaşımızın kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi.