CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor" dedi.

Siyasette altılı masa ve Millet İttifakı'nın adayı henüz belli olmamışken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için nabız yoklamaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini yaptığı açıklamalarla belli ederken, onu destekleyen CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen özelliklerini açıklamayı sürdürüyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.

"Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor"

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

"Bütün Türkler alevidir"

"Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.

Seyyid soyundan geldiğini iddia etmişti

Daha öncede Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seyyid soyundan geldiğini belgelere dayanarak kitap haline getirmişti.