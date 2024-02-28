CHP'li Erdem Gül hakkında karar çıktı: 5 yıl hapis cezası verildi Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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CHP’li Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Erdem Gül'ün yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Gül, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması nedeniyle yargılanıyordu.

Karar açıklandı

Yargıtay'da yeniden görülen, devletin gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasına ilişkin davada karar çıktı.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanık avukatları hazır bulundu.

Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Kabul etmiyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Gül, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, ‘’Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum çünkü gazetecilik bir suç değildir.’’ dedi.

"Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum"

Son sözü sorulan sanık, ‘’Beraat etmek istiyorum, beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın.’" ifadelerini kullandı.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası, 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Temmuz 2018'de "casusluk" suçundan beraat hükmü kurduğu Gül hakkında, 15 Mayıs 2019'da da "örgüte yardım" suçundan "düşme" kararı vermişti. Yargıtay'ın yeniden bozma kararı verdiği dosya, tekrar mahkemesine gönderilmişti.

Davaya yeniden bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2023'te milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı elde eden sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasına yönelik karar almıştı.

Erdem Gül, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den aday olduğu Adalar'da belediye başkanlığı seçimini kazanmış ve belediye başkanlığı yapmaya başlamıştı.