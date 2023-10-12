CHP'li Eren Erdem'in basın toplantısına bir gazeteci katıldı CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in bugün düzenlediği basın toplantısını bir gazeteci takip etti.

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ensonhaber.com

Muhalefet cephesinde genel seçim sonuçlarının yankıları sürüyor.

Seçim sürecine açıklamalarıyla damga vuran CHP'li isimlerden biri de Eren Erdem...

Erdem, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanamaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Öyle ki namus sözü de veren Erdem, yenilginin ardından sözünü unuttu.

Erdem MYK'ya girdi

Ardından Kılıçdaroğlu’na destek vermeyi sürdürdü. Tabii bu destek karşılıksız da kalmadı.

Kılıçdaroğlu, partideki değişim seslerinin üzerine kendisine destek verenleri parti yönetimine aldı.

Seçim öncesinde milletvekilliği için türlü çabalar harcayan fakat başaramayan Eren Erdem de bu süreçte MYK'ya girdi.

Boş salona hitap etti

CHP'nin Sosyal Medya Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Erdem, şimdilerde Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçisi olarak biliniyor.

İl kongrelerinin devam ettiği, kurultayın da gündem olduğu süreçte Erdem, bugün basın toplantısı düzenledi.

Ancak toplantıyı 1 gazetecinin takip ettiği görüldü. Eren Erdem burada, boş salona hitap etti.