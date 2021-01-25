Esenyurt Belediyesi'nin kreş ücretlerine 500 lira zam yapması üzerine mağdur anneler, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediyesi, kreş ücretlerini 400 liradan 900 liraya çıkarmıştı.

Yüzde 125 zam yapılan kreş ücretleri sonrası anneler duruma isyan etmiş, belediye binası önünde eylem yapmıştı.

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NİN FAHİŞ KREŞ ZAMMI ANNELERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Annelerin yaptığı eyleme rağmen geri adım atmayan Esenyurt Belediyesi, kreş ücretlerini güncelledi.

Seslerini belediyeye duyuramayan anneler de yetkilelerden yardım istedi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kreş zammına annelerin isyanı- İZLE

ESENYURTLU ANNELERDEN VİDEOLU YARDIM ÇAĞRISI

Kreş zammı nedeniyle mağdur olduklarını belirten anneler, çektikleri videoyla çocuklarını kreşe gönderemediklerini söyledi.

Anneler, bir kez daha yetkililere çağrı yaparak yardım istedi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi, kreş ücretlerine yüzde 125 zam yaptı