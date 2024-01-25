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CHP'li eski başkan Altan Öymen'in eşinin cenaze töreni: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yan yana saf tuttu

CHP'li eski başkan Altan Öymen'in eşinin cenaze töreni: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yan yana saf tuttu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li eski başkanlardan Altan Öymen'in vefat eden eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde Özgür Özel'e bir şeyler söylediği anlar dikkat çekti. Ön sırada saf tutan ikilinin o anları kameraya böyle yansıdı.