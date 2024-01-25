CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen dün hayatını kaybetti.
96 yaşında hayatını kaybeden Aysel Öymen için bugün Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Aysel Öymen, düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu da yer aldı
Cenaze törenine katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
Özgür Özel'in de katıldığı cenaze töreninde, Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ön sırada saf tuttu.
Ön sırada saf tuttular
O anlarda Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e bir şeyler anlattığı görüldü.
Daha sonra kurultayın ardından ilk kez bir araya gelen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti.
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