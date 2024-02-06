CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm oranı: Sadece 24 daire... CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu’nun “Kentsel dönüşümde 25 yılda, 24 daire yaptılar” sözüne karşın bir itirafta bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli gündemleri arasında yer alan kentsel dönüşüm, CHP'li belediyelerin pek gündeminde değil...

Bunun en önemli örneği ise uzun zamandır Eskişehir'de yönetimde olan CHP'li belediyenin ortaya koyduğu performansta saklı.

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce bağlandı.

Ünlüce, 1999 depreminde sonra çalışmaya başladıklarını, 2010 yılında projeler hazırladıklarını, şimdi ise etap etap çalıştıklarını ifade ederek, şimdiye kadar 24 daire dönüştürüldüğünü kabul etti.

"Mükemmel bir şehir yarattık demiyorum"

Ünlüce, "Yılmaz Hoca'nın 25 yılda yarattığı muhteşem bir dönüşüm yaşadık. Bir vatandaş olarak, önemli bir kısmında da üst yönetici olarak belediyede görev yaptım. Bu nedenle bu süreçle ilgili gurur duyduğumu söylemeliyim." diye konuştu. Ancak daha sonra sorular karşısında tam yanıt veremeyen Ünlüce, "Ben hiçbir zaman mükemmel şehir yarattık demiyorum." dedi.

"Eskişehir'de 24 dairede dönüşüm yapıldı..."

Nebi Hatipoğlu’nun “Eskişehir’de 24 dairede dönüşüm yapıldı. 25 yıllık belediye de 45 bin vatandaşı bekletiyor.” iddialarına cevap veren Ayşe Ünlüce, "Biz 1999 yılında yaşanan depremden sonra biz Eskişehir’de afetle mücadele anlamında pek çok iş yaptık. Bunlardan biri kentsel dönüşüm konusu. 2010’lu yıllarda başladığımız bir süreç var. Biz artık bugün bunların ihalesini yapma aşamasına geldik. Yaklaşık 1500 konutu kapsıyor elimizdeki hazırda bekleyen projeler." dedi.

"Kaç konut yapıldı" sorusuna kaçamak cevap

Kendisine tekrar sorulan, “Kaç konut yapıldı?” sorusuna “Şimdi biz etap etap başladık. Muvafakat sorunlarını çözdüğümüz her yerde etap etap başladık.

Dolayısıyla ilk başladığımız alan doğrudur. Ama devam ediyor bu ihaleler. Mesela önümüzdeki ay 800 konutluk bir bölümün daha ihalesine çıkıyoruz.” dedi.

Ayrıca 25 yıldır bu konuda somut adımlar atılmadığının üstünü örtmeye çalışan Ünlüce, “Hepsinin muvafakatını bekleseydik daha birkaç yıl daha beklememiz gerekebilirdi” dedi.

Yeni bir hedef yok

"Büyükerşen döneminden farklı ne var ajandanızda?" sorusuna ise Ünlüce; "Farkılı bir şey yapmak gibi bir iddiam yok." dedi.