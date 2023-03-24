CHP’li Faik Öztrak: Gelir gelmez emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız" dedi.

DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

51 gün sonra Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Öztrak, emekli aylığı ile ilgili planlarını anlattı.

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu henüz iktidar olmadan hükümete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"İş başına gelir gelmez eksik kalanı tamamlayacağız"

Gençler ne güzel diyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar.' Kemal Kılıçdaroğlu 'Emekliye bayramlarda iki ikramiye' dedi, Erdoğan yaptı. En son Kemal Kılıçdaroğlu; 'En düşük emekli aylığı, asgari ücret kadar olsun' dedi, Erdoğan, eksik de olsa bunu da yapmak zorunda kaldı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız. Tabii her işleri gibi bunda da adaleti bozdular. Yüksek prim ödeyip 7 bin 500 lira ve üstünde aylık alanların aylığı yerinde saydı. 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan emeklilerimizin de durumunu düzeltmek lazım. İş başına gelince bunu da biz yapacağız.

"2018'de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar"

Her seçim öncesi canlı hayvan ve et ithalatına hız verildiğini öne süren Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 2018'de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar. Son 20 yılda yaptıkları canlı hayvan ve et ithalatı ise 9 milyar 495 milyon doları buldu. Deprem bölgesindeki besicilerimize doğru dürüst yem desteği vermezler. Ama elin üreticisinden canlı hayvan ve karkas et ithal ederler. İthal etleri de Ramazan'da millete bir güzel yedirirler. Sonra da gelsin yerlilik, gelsin millilik edebiyatları.” dedi.

"Korkunun ecele faydası yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olacağına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Öztrak, şunları söyledi: