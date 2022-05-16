CHP Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız” dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini ve sorunlar yumağıyla karşı karşıya olduğunu savunan Öztrak, “Bu sorunların yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır.” dedi.

“Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz”

İnanç ve azimle bu sorunları aşmaya kararlı olduklarını söyleyen Faik Öztrak, şunları söyledi:

“Partimizin İstanbul İl Başkanı'nın uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye'dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz, her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz.

CHP’li Faik Öztrak, PM gündemine ilişkin konuştu VİDEO







“Seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz”

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Halkımızla beraber otoriter saray yönetimine sandıkta son vereceğiz.

“Halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz”

Öte yandan ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yıl içerisinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız, bu süreçte .”

“Milletin Sesi” mitingi 21 Mayıs'ta İstanbul'da

Siyasi ve ekonomik tercihlerini halktan yana kullanacaklarını ifade eden Öztrak, hak temelli sosyal devleti inşa edeceklerini söyledi.

Milletin uğradığı zararları telafi edeceklerini, liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzen kuracaklarını dile getiren Öztrak, adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceklerini kaydetti.

Öztrak, “Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da saat 18.00'de Maltepe Meydanı'nda yapacağımız 'Milletin Sesi' mitingimizde milletimizle bir kez daha buluşuyoruz.” dedi.