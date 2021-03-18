CHP'li Faik Öztrak'a cevap veren Suriyeli linç ediliyor

Faik Öztrak'ın "Dünya üzerindeki her 3 Suriyeliden birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor" sözlerine yanıt veren Suriyeli genç, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünya üzerindeki her 3 Suriyeliden birine Türkiye'deki vergi mükelleflerinin baktığını söyledi.

Öztrak, bu açıklaması nedeniyle tartışmaların fitilini ateşledi.

Aradan günler geçti.

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve burada çalışmaya başlayan bir Suriyeli, Twitter hesabından Faik Öztrak'a yanıt verdi.

"7 YILDIR EŞEK GİBİ ÇALIŞARAK GENÇLİĞİMİZ ATÖLYELERDE MAHVOLDU"

Öztrak'ın "Dünya üzerindeki her 3 Suriyeliden birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor." sözlerini alıntılayan Halil Abdo, "7 yıldır eşek gibi çalışarak gençliğimizi atölyelerde mahvoldu, kime bakıyorsunuz ben anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

Bu tweet'i binlerce kez beğenilen Suriyeli gence yönelik linç kampanyası başlatıldı.

"ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN"

Halil Abdo, kendisine gelen hakaret ve küfürleri paylaşarak, "Bütün insanlara saygım var bu. Twit yüzünden belki birçok insan tepki gösterebilir farklı görüşlere sahip olabilir. Yanlış anlayabilir ona da sonsuz saygım var ama bu tür ağır küfürlü içeren sözlerin sahiplerine tek cevabım: Allah sizi isla etsin." dedi.