CHP'li Fatma Kaplan İzmit'e yaptırdığı heykelleri savundu

İzmit Belediye Başkanı Kaplan, yapımına 72 bin lira harcadığı heykeller için, harcanan bütçelerin çok büyütülmemesi gerektiğini savundu.

CHP'li İzmit Belediyesi'nin bugünkü Meclis gündemi, heykeller için harcanan bütçeydi.

Daha önce yaptırdığı heykellerle gündeme gelen İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaptırdığı Atatürk heykeli ortadan kaybolunca; daha sonra yeni heykeli yapmak için halk oylaması ile heykeli belirleyip yeniden yaptırmıştı.

Fakat belediyenin yaptırdığı yeni heykel Atatürk'e benzemediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yerinden sökülen heykel, heykeltıraşlar tarafından yeniden işlemden geçirilip ikinci kez yerine konuldu ama yine Atatürk'e benzemedi.

72 BİN LİRA

Heykelleri ücretsiz yaptırdığını savunan CHP'li İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan'ın, heykellere harcadığı tutar Denetim Raporu’na yansıdı.

Harcanan tutar ise 72 bin lira...

Bugün, Meclis'te heykellere harcan bütçeler için kendisini savunan Kaplan, harcanan paraların çok fazla olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"HEYKEL HEYKEL YORDUNUZ MİLLETİ"

"Şu heykeller konusuna gelmek istiyorum. Hep heykel heykel 2-3 haftadır heykeller yordunuz milleti. Bakın, heykeller dediniz ben size heykeller faturası çıkarayım. Siz maliyet analizi çıkardınız ya maliyet raporu dediniz ya ben de heykel raporu çıkarayım.

Biz göreve başladığımızda 2 tane heykel yaptırdık. 1 tanesi çalınan heykelin yerine. Çalınmasaydı gerek de duymayacaktık artık onun yerine yaptık. Onun faturası 16 bin lira. Henüz parasını ödemedik. Henüz daha kesim kabulünü yapmadık. 2.'si Atatürk bahçesindeki heykel. O da 56 bin lira sadece bu kadar."

"16 BİN LİRA YAHU..."

AK Partili bir Meclis üyesi, Kaplan'a yaptığı açıklama sonrası "Bu işlere harcanan paralar doğru mudur yanlış mıdır?" sorusunu yöneltti.

Kaplan ise "16 bin lira cancağızım 16 bin lira yahu. Bu parayı milyonluk gibi gösteriyorsunuz." diye sistem etti.

Fatma Kaplan İzmit'e yaptırdığı heykelleri savundu VİDEO