CHP'li Feyza Altun'dan Muharrem İnce'ye taciz imalı saldırı Millet İttifakı tarafından muhalefeti bölmekle suçlanan Muharrem İnce'yi sosyal medyadan hedef alan CHP'li Feyza Altun, taciz imasında buldu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine kısa bir süre kaldı.

Resmi sürecin başlamasıyla birlikte gündemdeki hareketlilik de arttı.

Özellikle muhalefetteki bölünme son günlerin en önemli konusu.

Cumhur İttifakı iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yürek olarak genişlerken muhalefetteki bölünme muhalif seçmende rahatsızlığa neden oluyor.

Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildikten sonra, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan ve partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem ince de adaylığını ilan etti.

CHP ve İyi Partililer, İnce'nin adaylığını açıklamasıyla lince başladı.

Cumhurbaşkanılığı adaylığında resmi başvuruların başladığı bugün ise Muharrem İnce, çirkin bir ithamla karşı karşıya.

Muharrem İnce'ye taciz imalı saldırı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen avukat Feyza Altun, İnce'yi sosyal medyadan hedef alarak taciz imasında bulundu.

İnce'nin kendisine yönelik saldırıları dile getirdiği paylaşımını alıntılayan Altun, "Hiç bir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum….?" sorularını yöneltti.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayılırken İnce tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.