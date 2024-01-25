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CHP'li Fikri Sağlar: Seçimleri AK Parti kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti’ne dönüşür

CHP'li Fikri Sağlar: Seçimleri AK Parti kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti’ne dönüşür CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, yerel seçimlerin kaybedilmesi durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüşeceğini iddia etti. Sağlar, "Bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye’nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim" dedi.