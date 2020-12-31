CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Türbanlı bir hakimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Sözüm Var' programında 28 Şubat olayları tartışılırken, CHP'li siyasetçi ve eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRBANLI HAKİMİN ADALETİNDEN KUŞKUM VAR"

Sağlar konuşmasında, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerini kullandı.

CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var İZLE

