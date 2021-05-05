CHP’li Gaye Usluer, partisinden istifa etti

CHP'nin 25 ve 26’ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, 25 ve 26’ncı dönem milletvekilliğini yaptığı, halen parti meclis üyesi olduğu CHP’den istifa etti.

Gaye Usluer, istifasını sosyal medya aracılığı ile duyurdu.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM”

Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL”

Kararının duygusal olmadığını aktaran Prof. Dr. Usluer, “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum.” diye konuştu.

PARTİ YOK DESE DE, İNCE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Öte yandan "Şimdilik bir parti yok" diyen Gaye Usluer'in, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi partisine geçeceği iddaları da kulislerde konuşulmaya başlandı.

İNCE İÇİN İMZA TOPLAMIŞTI

Muharrem İnce'nin kurultay talebi sonrası imza toplayan ekipte yer alan Usluer, "Muharrem İnce’ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey’in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık" açıklamasında bulunmuştu.

3 MİLLETVEKİLİ İNCE’Yİ TERCİH ETTİ

Daha önce partiden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa ederek, İnce’nin partisine geçmişti.

Daha sonra özel hayatıyla gündeme gelen Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partiden istifa etmişti.

CHP’nin istifalara çözüm için formül aramaya başladığı, partide önemli bir isim olan Gaye Usluer’in istifasıyla da adeta sarsıldığı belirtildi.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Usluer'in, Memleket Hareketi'ne katılım düşüncesi ise CHP'deki taşları yerinden oynattı.

İstifaların süreceği yönünde yeni iddialar söz konusu oldu.