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    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli

    Bursa’nın Gemlik İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Keloğlan heykeli, ağacın üstüne konuldu.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 17:29
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    CHP’li belediyeler adeta heykel yarışına girdi.

    Bugün bir heykel daha yerine konuşlandırıldı.

    Adres Bursa’nın Gemlik ilçesi…

    Gemlik’te belediye ekipleri işe koyuldu, Tankut Öktem heykel atölyesinde yaptırılan Keloğlan heykelini, otobüs duraklarının bulunduğu alana getirdi.

    ÇINAR AĞACININ ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Ekipler, Keloğlan heykelini kısmen kurumuş çınar ağacının üstüne yerleştirdi.

    Ağacın üstüne konulan Keloğlan heykeli, ilçedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti.

    Bursa'da ağacın üstünde Keloğlan heykeli dikildi VİDEO

    KILIÇDAROĞLU, BİRKAÇ AY ÖNCE GEMLİK’TEYDİ

    Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da geçtiğimiz aylarda ilçeyi ziyaret ettiği, burada bazı projelerin açılışını yaptığı öğrenildi.

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli #1

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli #2

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli #3

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli #4

    CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli #5

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