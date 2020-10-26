Dolar
8.0844
1.4723%
Euro
9.5527
1.0953%
Altın
1903.14
0.0651%
Borsa
1144.45
-3.8786%
G. Altın
494.811
1.5615%
Bitcoin
105556.12
2.499%
EXEN Coin
10.90
0.91%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, partideki görevinden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 21:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı

    Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

    Karşılaşma öncesi CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s…yim ” ifadelerini kullanarak, daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaşmıştı.

    YAPTIĞI PAYLAŞIMLA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

    İlayda Kılınç daha sonra gelen tepkiler üzerine, sosyal medya hesabını kapatmıştı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İlayda Kılınç hakkında ihraç işlemi başlatılacağını söylemişti.

    CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #1

    GÖREVDEN ALINDI, İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

    Trabzon şehriyle ilgili yaptığı küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç'ın, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek görevden alındığı öğrenildi.

    Ayrıca Cumhuriyet savcısının talimatıyla Kılınç hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması istendi. Kılınç'ın bu doğrultuda emniyette ifadesine başvuruldu.

    CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #2

    CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #3

    Görüş Bildir