CHP'li Gökhan Günaydın, Antony Blinken'in girişi öncesi otelde polisle tartıştı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile aynı otelde kalan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını rica eden polisleri azarladı.

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ensonhaber.com

CHP'de beklenen kurultay süreci tamamlandı.

13 yılın ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan oldu.

CHP'de yeni yönetimin önemli isimlerinden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın oldu.

4 Kasım gecesi sabaha kadar devam eden genel başkanlık seçimi CHP'de sinirleri gerdi. Gecenin sonunda bir otele giriş yapan Günaydın, burada tatsız bir olayın kahramanı oldu.

Antony Blinken ile aynı otelde kaldı

Kurultayda da görev alan Günaydın'ın konakladığı otelin, önemli bir misafiri vardı. İsrail-Filistin savaşı kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de konaklama için aynı otele geldi.

Günaydın'ın otele giriş yaptığı sırada geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Günaydın'ı da uyardı.

Kalabalık bir konvoy bekleyen polisler, Günaydın'dan aracı otel girişinden kaldırtmasını istedi.

"Güvenlik sorunu yaratıyorsa biz Türkiye'yi terk edelim"

Güvenlik önlemi için uyarılan Günaydın, üst perdeden cevap verdi.

Polislere karşı sesini yükselten CHP'li, kendisinin güvenlik sorunu yaratmayacağını söyleyerek şöyle konuştu:

Ben CHP'nin grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. Benim arabamı burada bırakmam güvenlik sorunu yaratıyorsa biz Türkiye'yi terk edelim. Ne demek bu? ben bu memleketin milletvekiliyim. Arabamı burada bırakmak güvenlik sorunu yaratıyor öyle mi!? Ben bu memlekette sorun yaratıyorsam bu memleket ölmüş. ABD heyeti bu memlekette sorun yaratıyor olabilir ama ben yaratmam.

O anları, kurultay sürecini yerinden takip eden gazeteci Sevilay Yılman görüntüledi. Yılman, kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılman'ın paylaşımında, Blinken'in otele giriş anları da yer aldı.