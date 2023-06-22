CHP'li Gömeç Belediyesi düzenlediği törenle heykel açılışı yaptı Balıkesir'de CHP'li Gömeç Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen sempozyumda yapılan heykeller törenle açıldı. Heykellerin Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde sergileneceği öğrenildi.

ensonhaber.com Heykel hizmetleriyle vatandaşın sorunlarına çare olacağını düşünen CHP'li belediyeler, adımlarını bu yönde atmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere son olarak CHP'li Edremit Belediyesi, meydana Sarıkız heykeli yaptırdı. Edremit'in ardından bu kez de Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel hizmetine devam etti. Bir heykel daha... Geçtiğimiz ay, Gömeç Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3. Gömeç Heykel Sempozyumu düzenlenmişti. Düzenlenen heykel sempozyumuna 12 sanatçı katıldı. 15 Mayıs'ta başlayan heykel sempozyumu 16 Haziran'da son buldu. Tören düzenlendi: Kurdela kesildi 'Mitoloji' temasıyla yapılan ve Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde sergilenecek heykeller için tören düzenlendi. CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın yoğun mesai harcadığı sempozyumun açılış törenine çok sayıda insan katıldı. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve heykel sergi alanı gezildi. 100. yılda peş peşe heykel açılışları Öte yandan CHP, kısa süre önce tamamlanan genel seçimlere Cumhurtiyet'in 100. yılında iktidar parolası ile yola çıkmış, ağır bir hezimet almıştı. 2024'te yapılacak yerel seçimlere 1 yıl kala, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'li yerel yönetimler art arda heykel açılışlarıyla seçim sonrası süreçte kaldığı yerden devam ediyor. Gözden Kaçmasın CHP'li Gömeç Belediyesi'nden bir heykel sempozyumu daha Haberin Detayları Gözden Kaçmasın CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e Haberin Detayları