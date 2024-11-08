Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) da deprem ve afet konutları çalışmaları komisyonda ele alındı.

Komisyon üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konu hakkında söz aldı.

Erol, Bakan Kurum'a TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle övgüde bulundu.

"ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA İYİ ANLADIK"

Erol, zaman geçtikçe Bakan Kurum'un TOKİ konutlarında yaptığı çalışmaları daha iyi anladıklarını belirtti.

Erol şöyle konuştu:

"Zaman geçtikçe gördük ki doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutları şehrin çevresinde zeminin sağlam olduğu yerlerde tercih edilmişti. 'Şehri kırsala neden dağıttınız? Merkezde yapsaydınız' diye bir soru önergesinde bulunmuştuk.

"ÇOK DOĞRU KARARMIŞ, BİR BAŞARI HİKAYESİ"

2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var. Şu an yaklaşık 30 bin konut teslim edildi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar. Çevre düzenlemesinden de son derece memnunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."