CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı

CHP’li Gürsel Tekin’in çıkardığı göç haritasına göre Kadıköy’de İran, Irak ve Rus asıllı yabancılar yaşarken, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar yoğunlukta.

Son dönemde düzensiz göçmen sorunu gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Konuyla ilgili yapılan provokasyon ve dezenformasyonların ardı arkası da kesilmiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de amu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ile saha araştırması yaptı.

Tekin, çalışma sonucu İstanbul'un göç haritasını çıkardı.

Rusların tercihi Kadıköy oldu

39 ilçede göçmen durumunu gösteren haritaya göre Kadıköy’de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli’de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunlukta.

Eyüp, Arnavutköy ve Esenyurt'ta Suriyeli yoğunluğu

Eyüp’te ise Afgan, Pakistanlı, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy’de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.

"Suriyeliler, mülteci değil geçici koruma statüsünde bulunuyor"

Çalışmaya ilişkin konuşan Tekin, "Suriyeliler “geçici koruma statüsünde” yabancılar. 2013 tarihli “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında burada bulunuyorlar. Resmi rakamlara göre bu statüde 3,7 milyon insan var. Göçmen ekonomik amaçlarla kaynak ülkeden bir başka ülkeye yasal yollarla taşınan insan demek. Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var. 1,4 milyon insan da bu statüde Türkiye’de bulunuyor. Bir de düzensiz, kaçak göç var. Kaçak oldukları için kayıtları yok. Dolayısıyla bilim insanlarının tahminine göre toplam 8 milyon geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye’de bulunuyor." dedi.

"İstanbul'da en az 2 milyon yabancı var"

Tekin, İstanbul'da en az 2 milyon yabancının bulunduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmada en az 2 milyon yabancının İstanbul’da olduğunu tespit ettik. Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan bugün İstanbul’un 39 ilçesinde. Sadece Esenyurt’ta 250 bin yabancı var. Dünyanın her yerinden gelmişler. Suriye’nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya’ya kadar her yerden insan var. Bugün Esenyurt’taki vatandaşımızın, nüfusun dörtte biri kadar yabancı Esenyurt’ta yaşıyor. Yani resmi nüfus 1 milyon, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını Esenyurt’un veya hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil. Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir nüfus artışını kaldırabilecek ne kurumsal alt yapımız var ne şehrin böyle bir altyapısı var."





"Sığınmacıların İstanbul'daki konut piyasası üzerinde çok ağır bir etkisi var"

Son olarak sığınmacıların İstanbul'daki konut piyasası etkisinde çok ağır bir etkisi olduğunu da belirten Gürsel Tekin, "Sığınmacıların İstanbul’un konut piyasası üzerinde de çok ağır bir etkisi var. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde kira fiyatları astronomik şekilde artmış durumda. İnsanlar ev bulmakta büyük zorluk çekiyor. Kiracılar ile evlerini kiraya verenler arasında anlaşmazlık baş göstermiş durumda. Evlerini kiraya verenler hem talep hem de enflasyon nedeniyle çok yüksek kiralar isterken, binlerce insan da evsiz kalmaktan, kiralayacak ev bulamamaktan korkuyor. İstanbul’da bir evin ortalama fiyatı 1,6 milyon TL’ye çıktı. Ev sahibi olmak hayal oldu. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi dar gelirli vatandaşların yaşadığı ilçelerde dahi kiralar 4 bin TL’yi geçerek asgari ücrete dayandı. Örneğin Sultanbeyli’de 2000 liranın altında ev bulmak çok zor. Ortalama kira bu rakamların üstüne çıkmış durumda." şeklinde konuştu.