CHP'li Haluk Pekşen: İstanbul Havalimanı'nı kargo havalimanına çevireceğiz

Avrupa'da önemli havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı ile ilgili CHP'nin niyeti belli oldu.

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan ve İstanbul'da inşa edilen üçüncü havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), günlük ortalama uçuş sayısı bakımından Avrupa'da en yoğun meydanın, İstanbul Havalimanı olduğu bilgisini paylaştı.

İSTANBUL AVRUPA'DA ZİRVEDE

EUROCONTROL tarafından hazırlanan 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 501 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Ancak İstanbul Havalimanı'nın "yağmurlu ve rüzgarlı havalarda felakete davetiye çıkardığını" savunan CHP'den yeni bir açıklama daha geldi.

CHP: KARGO HAVALİMANINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

25 ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan söz konusu havalimanını sosyal medya paylaşımıyla hedef alarak, şunu yazdı:

"İktidara geldiğimizde ilk imza, 3'üncü Havalimanı'nı Kargo Havalimanı'na çevirmesi ve Atatürk Havalimanı'nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır."