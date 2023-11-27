CHP'li Hasan Akgün 7. kez Büyükçekmece adayı Yerel seçimler için adaylarını belirlemeye başlayan CHP, Büyükçekmece'de değişikliğe gitmeyecek. Değişimcilere verdiği destekle bilinen Hasan Akgün, bu dönem de aday gösterilecek.

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Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı...

31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gitmeden önce siyasi partiler de adaylar için hazırlıklarına devam ediyor.

Birçok yerde bazı isimlerin adaylığı kesinleşirken, bu isimlerden biri de Hasan Akgün...

Büyükçekmece Belediye'sinin mevcut belediye başkanı olan ve CHP'den 6 kez üst üste aday olup seçim kazanan Hasan Akgün, 7. kez bu göreve talip olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz gün adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akgün, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye rekoru bende..."

7. kez belediye başkan adaylık dosyamı CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığımıza sunmak istedim. Türkiye’de üst üste seçilme rekoru bende. 6 kez üst üste seçildim. Bulunmuş olduğum ilçede, beldede her kim olursa olsun sokaktaki canlılar dahil, gökteki kuşlar dahil her bir canlı ama öncelikle en kutsal varlık olan insanımıza hizmet etmeyi ibadetlerin en büyüğü gördüm. O nedenle hep halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu, o nedenle insana hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu asla unutmadım. İlk günkünden daha heyecanlıyım.

İmamoğlu'na yakın isimlerden

Diğer taraftan Hasan Akgün, olaylı geçen CHP kurultayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başında olduğu değişimciler hareketine destek veren isimler arasında bulunuyor.

İmamoğlu'na yakınlığı ile de kamuoyunun sık sık gündemine gelen Akgün, son yerel seçimlerde usulsüz ikamet değişikliği davasından yargılanıyor.