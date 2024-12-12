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Haber Merkezi

Gündem Suriye'de yaşananlar ve Türkiye'ye yansımaları.

Muhaliflerin yönetimi ele alması ve sonrasında yaşanan sevinç, yerini muhalif gruplar arasında uzlaşı arayışı ve yeni dönem hazırlığına bıraktı.

Suriye'de güven ortamı için adımlar atılırken dünyanın her yerinden imkanı olan muhalif Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Göçmen yükünün önemli bir kısmını omuzlarında taşıyan Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü de hızlandı.

Bu süreçte, 13 yıllık dönemde her fırsatta Esad ile anlaşılarak Suriyelilerin bir an önce ülkesine gönderilmesini savunan CHP'den ilginç çıkışlar gelmeye başladı.

"ALEVİ SURİYELİLERİ TÜRKİYE'YE GETİRELİM"

Bu kapsamda CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, olası mezhep çatışmalarını işaret ederek Suriye'deki Alevilerin Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Güzelmansur, "Maalesef Suriye'den Alevi toplumuna karşı saldırı haberleri geliyor. Türkiye bu noktada dikkatli olmalı. Hem can güvenliği nedeniyle, ülkemizdeki akrabalarının yanına gelmek isteyen Suriye Alevileri için bir güvenlik koridoru açılmalı. Rejimin faturası Suriyeli Alevilere kesilmemelidir." dedi.

ESKİ KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamanın ardından söz konusu Aleviler olunca kendi elleriyle Suriyelileri Türkiye'ye getirmekten bahseden Güzelmansur'un daha önce konu hakkında yaptığı başka bir konuşma ortaya çıktı.

"ESAD İLE BARIŞIP DAVUL ZURNA İLE YOLLAYALIM"

Milyonlarca Suriyeliyi Esad rejimine davul-zurna ile teslim etmeyi öneren Güzelmansur'un TBMM'de yaptığı eski bir konuşma kaydında kullandığı, "Suriyeli konusu ülkemiz açısından derhal çözülmesi gereken bir konudur. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu Suriye'de barışın sağlanmasıdır, Esad ile görüşmektir. Bunu aklı başında her insan söylüyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi Suriye'de barış tesis edilmeli ce Suriyeliler de ülkelerine davul-zurnalarla gönderilmelidir. Bundan başka yol yoktur." ifadeler mezhepçilik olarak yorumlandı.