CHP'li İBB'nin borçlanmasına neden olan kadro atamaları

CHP'li İBB'nin borçlanmasına neden olan kadro atamaları

Yerel seçimler öncesi, belediyelere liyakate uygun kadro atamaları vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu yönetimi, partide seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimlere belediye bünyesinde kadro verdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borçları kamuoyunun gündemine oturdu.

İstanbul'daki projeler için borçlarda yasal sınırı aşan iBB'nin, borçlanmalar kadar bir diğer konuşulan konusu ise belediye içindeki kadrolaşma yapısı...

Günden güne zarar eden İBB kuruluşlarında, kadro patlaması yaşandığı ortaya çıktı.

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici oldu.

Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı.

Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı.

O LİSTE;

İşte BİMTAŞ'tan İSYÖN'e, İSPARK'tan İSPER'e kadar CHP'de liyakat aranmadan yapılan kadro atamaları;