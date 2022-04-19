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- CHP'li İbrahim Kocaman, PKK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak
CHP'li İbrahim Kocaman, PKK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak
Cezaevindeki teröristlere para gönderdiği ortaya çıkan ve hakkında dava açılan CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman, görevden uzaklaştırıldı.
- 19.04.2022 - 17:55
Adana Ceyhan ilçesi Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'ın, PKK'yla bağlantısı çıktı.
Kocaman'ın, Osmaniye ve Ceyhan'daki cezaevlerinde açlık grevinde bulunan bazı tutuklu/hükümlülere PTT üzerinden finans sağladığı belirlendi.
8 teröriste para desteği
Para gönderilen 8 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü suçları kapsamında cezaevinde bulunduğu bildirildi.
Davalık oldu, görevden alındı
AA'nın haberine göre; Kocaman hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.
İçişleri Bakanlığı da Anayasa hükümleri gereği Kocaman'ı görevden uzaklaştırdı.