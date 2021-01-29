CHP'li il başkan yardımcısının İBB işe alım itirafı

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB'de işe alımlarda, Millet İttifakı'nı nasıl kayırdıklarını anlattı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İBB Meclis Grubu Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) mevsimlik işçi alımı konusu masaya yatırıldı.

"NEDEN ÖRGÜTTEN TEMİN EDİLMİYOR"

Toplantıda konuşan bir partili, mevsimsel işçi alımında parti içinden, "3-4 aylık işler için neden örgütten alım yapılmıyor" gibi itirazların geldiğini ve bunun hukuki bir nedenle yapılamadığını söyledi.

Bunun üzerine söz alan Özgür Nas, konuya açıklık getirdi.

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"100 İŞÇİ ALINIYORSA 35 CHP'DEN, 15 İYİ PARTİ'DEN"

Nas, söz konusu pozisyonlara işçi alımı yapılırken Millet İttifakı'ndaki partilere ne kadar kontenjan ayırıldığını açıkladı.

Partililerin daha iyi anlaması için oranlayarak örnek veren Nas, 100 kişi alınacaksa bunun 35'inin CHP'den, 15'inin İYİ Parti'den, Saadet Partisi ve HDP'yi kast ederek, 15'inin de diğer partilerden alındığını söyledi.

Nas, "Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor ve süreç bu şekilde. Bizim 2 bin 300-2 bin 400'ü söylerken de bir 300-400 eksik var o da belki geçmiş bir yılın sistemin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var. O da ilerleyen günlerde çözülür." dedi.