CHP’li İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi

Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin başkenti Ankara, sel felaketi ile sarsıldı…

Dün başkentin birçok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış, sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi.

27 yaşındaki genç can verdi

Acı haber, sel sonrası duyuldu.

Altındağ ilçesindeki Karapürçek'te sel sularına kapılan 27 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bugün toprağa verildi

O gencin, CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İlkay Yiğit olduğu öğrenildi.

Bugün de Yiğit için öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

CHP’li isimler ön saflardaydı

Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'liler katıldı.

AA’nın haberine göre İlkay Yiğit'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım”

Öte yandan İlkay Yiğit’in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Yılmaz, Yiğit’in son anlarını anlattı.

İHA’ya konuşan Yılmaz, “Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak ‘Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım’ diyor.

“Bir umutla, arabadan kendisini atıyor”

Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük.” dedi.

“Yarım saat önce sohbet etmiştik”

Selde yaşamını yitiren İlkay Yiğit'le arkadaş olduğunu belirten İbrahim Balcakoğlu ise “İlkay’la çok iyi arkadaştık. Selde yaşamını yitirmeden bir yarım saat önce sohbet etmiştik. Onu yetiştiren ailesine, annesine, babasına teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Üzüntülüyüz, genç yaşta kaybettiğimiz için. Gerçekten çok değerli bir arkadaştı. Keşke olmasaydı ama maalesef ölüm hepimizin yaşayacağı bir olay. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun.” diye konuştu.