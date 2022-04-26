CHP’li İsmail Hakkı Temel, başörtülü hekime hakaretten beraat etti

Koronavirüs testi sırasında başörtülü hekime “Kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim?” diyerek hakaret eden CHP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel’in, beraatine karar verildi.

İstanbul Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

Bakırköy Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk avukatlarıyla birlikte katıldı.

“Kendisinden özür dilerim”

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Hakkı Temel, “Ben bir kadına hakaret edecek karakterde biri değilim. Orada aramızda gerçekleşen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum. Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim.” dedi.

“Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim?”

Sanık mütaalaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, olay günü sanığa hangi partiden olduğunun sorulduğu, sanığın koronavirüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğu sorması ve bu şekilde siyaseten sorulduğu, zanlı ile farklı partiden olduklarının tespiti halinde ayrım yapılabileceği endişesi ile “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim? Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim?” dediği belirtildi.

Beraat etti

Söylenen sözlerin karşı tarafı küçük düşürücü onur, şeref ve saygınlığı hedef alır nitelikte olmadığı kararda belirtildi.

DHA’nın haberine göre mahkeme, İsmail Hakkı Temel'in 'Kamu görevlisine hakaret' suçunun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.