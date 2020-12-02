CHP'li ismin karıştığı taciz davasında kadının ifadesi ortaya çıktı

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nün cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki D.A., zorla öpüldüğünü ve fiziksel temasa zorladığını söyledi.

Son günlerde cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen CHP'de, yaşanan ahlaksızlıklara bir yenisi daha eklendi.

CHP Ümraniye İlçe Teşkilatı'nda çalışma yürüten 20 yaşındaki D.A. isimli genç kız, aynı ilçe örgütünün gençlik kolları eski başkanı G.Ö.A tarafından tacize uğradı.

İSTİSMARA UĞRAYAN GENÇ KIZ, YAŞANANLARI ANLATTI

D.A., yaşanan bu olayın ardından 8 Temmuz tarihinde İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’na ifade vererek nasıl istismara uğradığını anlattı.

İfadesinde D.A’nın, G.Ö.A. ile partinin gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın yaşandığı 12 Mart'ta yine Ümraniye’de parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A’nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söylediği öğrenildi.

"ÖN KOLTUĞA OTURTTU"

D.A.’nın ifadesinin devamında “Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde ‘Ben senin şoförün müyüm?’ dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu tepesi olarak bilinen yere gittik.

"ASKERDEN YENİ GELDİM, KİMSEYLE SEVİŞMEDİM"

Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ dedim.

"SARILIP ÖPTÜ, ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ"

Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.’dan şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise, taciz suçlamasını kabul etmeyerek, D.A.’nın iddialarının yalan olduğunu öne sürdü. Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.