CHP'li İzmir Belediyesi, kente bir heykel daha dikti Kötü koku, çöp, trafik, altyapı eksikliği ile mücadele veren İzmir'de heykel açılışları devam ediyor. Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir heykel açılışına katıldı.

ensonhaber.com CHP'li belediyeler 'heykel' hizmetine hız kesmeden devam ediyor... Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olan İzmir, çöp, trafik, altyapı eksikliği, pis koku ile mücadele veriyor. İzmir'e bir heykel daha kazandırıldı Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kanayan yarası için harekete geçmektense, her yeni günde bir heykel açılışı yapmayı sürdürüyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gönüllülüğe saygı heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Doğaya, canlılara ithaf edildi... Konak vapur iskelesinin yanındaki çim alana dikilen heykelin üzerindeki kırmızı örtü alkışlarla indirildi. İzmir Kent Konseyi üyesi sivil toplum örgütlerinin oylarıyla belirlenen heykel, canlılara, doğaya, kente karşılıksız emek veren gönüllülere ithaf edildi….